Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için ODTÜ'de açılan hakaret içerikli pankarta ve açanlara sahip çıktı.

KARİKATÜRÜ YAYINLAYACAKMIŞ VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!