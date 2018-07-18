Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a karşı birleşen muhalefet partileri, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi Meclis’e taşıdı. Resmî olarak ittifak yapılmasa da seçim sonuçlarında sandık ittifakı yapıldığı açık bir şekilde ortadaydı. Öyle ki; Doğuda HDP’nin oyları dibe vururken, batıda CHP’den kayan oylarla HDP’nin oyları yükseldi.



TBMM’DE 67 MİLİTAN VEKİL

Barajı geçen HDP, Kandil’in belirlediği 67 ismi milletvekili olarak Meclis’e soktu. Devletten maaş almaya başlayan HDP’li vekillerin ilk işi, PKK’lı teröristlerin cenazesine katılmak oldu.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş Yaylası’nda, geçen pazar günü çıkan çatışmada, PKK’lı 2 terörist etkisiz hâle getirildi. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin, terör örgütü PKK’nın ‘Karadeniz bölge sorumlusu’, ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edildi. Üstelik o hain 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden terörist idi. O teröristler önceki gün Diyarbakır’da gömüldü.



JET SORUŞTURMA

Meclis’te yemin ederken “Kürt anası” pozları veren HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, o teröristin tabutunu taşıyanlardan biri oldu. Bülbül’ün katilinin cenazesine katılan diğer milletvekili ise Musa Farisoğulları oldu. Farisoğulları, daha önce HDP’nin yavru partisinde siyaset yapıyordu.

Bu olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Terörist Yakışır’ın Diyarbakır’daki cenazesine katılan HDP’li vekiller Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

SON 4 PKK’LI İLE SICAK TEMAS

Doğu Karadeniz kırsalında, bölücü terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçleri karşısında ağır darbe alan teröristler, bölgeden çıkış yolu arıyor. Karadeniz’de son 4 yılda 12 terörist öldürüldü, 6 PKK’lı ise sağ yakalandı. 22 kişilik Karadeniz grubundan geriye 4 PKK’lının kaldığı belirtildi.

Söz konusu 4 teröristle dün gece Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma sonrasında teröristlerin ormanlık alana kaçtığı, aralarında yaralıların olabileceği belirtildi. Çembere alınan bölgeye çok sayıda asker ve polis özel harekât timleri sevk edildi. İnsansız Hava Araçları da (İHA) tarama faaliyetine katıldı. 4 kişilik terörist gruba ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in liderlik yaptığı öğrenildi. Öner, aranan teröristler listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alıyor.