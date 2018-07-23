Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 Haziran 2018 günü yaralanan Fatih Ercan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.

Yarın uçakla Elazığ'a getirilecek şehidin naaşı İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşkavağı köyünde toprağa verilecek.

TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK:"10 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri’de EYP’ye basması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Temmuz 2018 tarihinde şehit olmuştur."