Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP’de muhalifler olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ulaştı. Kurultay taleplerini bertaraf etmek isteyen parti yönetimi ise yeni stratejiler geliştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’da özellikle MİT tırları davasından Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu masaya yatırılırken, kendisinin tahliyesi için çeşitli girişimlerde bulunma kararı alındı.



KURULTAY STRATEJİSİ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk etapta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek Berberoğlu’nun serbest bırakılması için devreye girecek. Buluşma bugün saat 11.00’de... Kılıçdaroğlu’nun eylem kararı alması için ise Yargıtay 17. Ceza İdaresine yapılan itirazın sonucunu bekleyeceği, buradan olumsuz bir karar çıkması durumunda ‘oturma eylemi ve imza kampanyası’ gibi stratejiler izleyeceği belirtiliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesinin, Muharrem İnce’ye yakın isimlerin kurultay girişimlerini engelleme çabası olarak değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak ‘adalet yürüyüşü’ adı altında Ankara’dan İstanbul’a yürümüştü.



İNCE İLK SINAVINI GEÇTİ

Bu arada 24 Haziran seçimlerinin ardından partide değişim isteyen muhalifler, olağanüstü kurultay için gerekli olan 625 imzaya ulaşıldığını açıkladı.

İnce’ye yakın isimlerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı ile CHP'de süreçler yürütülmez" dedi.

Önümüzdeki süreçte değişiklikler olacak

Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılması için izlenecek yol haritasını dün partisinin grup toplantısında açıklaması beklenen Kılıçdaroğlu, bu konuda ve muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerinden söz etmezken, grup toplantısının ardından TBMM’de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu partide değişim ve olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Değişmeyen bir şey varsa değişimdir. Önümüzdeki süreçte değişiklikler olacak. Değişim olacak, kimse bundan endişe duymasın” değerlendirmesini yaptı.