Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yüz yüze" görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere Johannesburg'ta ikili temaslarda bulunuyor.

Bu yıl Başkan Erdoğan ile Putin, başta "Suriye" olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda 16 kez telefonda görüştü.

İki defa birbirine taziye telgrafı gönderen Erdoğan ve Putin, 3-4 Nisan'da ise Türkiye'de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor."