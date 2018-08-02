Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı hakkında, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Akar mesajında, “ABD'nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.