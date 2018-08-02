Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı hakkında, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Akar mesajında, “ABD'nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.
ABD'nin skandal yaptırım kararına Bakan Akar'dan ilk tepki
02.08.2018 - 00:32 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı hakkında, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir” dedi.
Etiketler : Hulûsi Akar,abd,yaptırım,
574386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574386.aspx
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