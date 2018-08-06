Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Fatih Boztepe, sabah saatlerinde Göynük’te bulunan termik santralde çalışmak için evden ayrıldı.

Fabrikanın bant bölümünde çalışan Boztepe, bir anlık dalgınlıkla başını dönen banda sıkıştırdı. Durumu gören fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen gelen 112 Sağlık ekipleri genç işçinin hayatını kaybettiği tespit etti. Boztepe’nin cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç işçinin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için, cenazesinin İzzet Baysal Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.