Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modanisa’da şenlik tadında bir bayram sizi bekliyor: Türkiye’nin ilk uluslarası online alışveriş sitesi Modanisa.com, Kurban Bayramı’nı çok çeşit, uygun fiyat ve kolay ödeme seçeneklerine ilave ekstra indirim fırsatlarıyla karşılıyor.

Bu bayram kombinlerinde elbiseler, floral desenlerle çiçek açıyor. Asimetrik kesimlerle farklı görünme arzusu karşılık buluyor. Güneşin enerji dolu tonları, kombinlere yansıyor. Toprak tonlarını işlemelerle buluşturan parçalar, kombinlere zarafet katıyor.

Mavinin huzur kokan aurası ise, bayram günlerine neşe katacak. Yazın favori rengi lilayı es geçmemelisiniz. Fırfır detaylar ve volan kesimlerle şıklık her zaman sizinle. Daha sportif bir görünüm için, kombinlerinize kot ceket ekleyebilirsiniz.

Yumuşak tonlarla yapılmış yeni kombin fikirleri ise çok ilgi görüyor: Sütlü kahveler, beyazlar, maviler; kombinlerle pozitif enerji yaymak isteyen kadınları mutlu ediyor. Üstelik bu bayram, üzerlerinde görmek isteyecekleri renkleri abartmak serbest kadınlara.

Bayram tadında, capcanlı kombinler arayanlar; yazın sevilen desenleriyle bayrama hazırlanmak isteyenler Modanisa.com’da hem mevsimin moda kombinlerini, hem de yüzde 50’ye varan indirimleri bulabilecekler.

Modanisa’da bayram kombinlerini mutlaka inceleyin ve fırsatlardan siz de yararlanın.