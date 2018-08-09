Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de son dönemlerin en büyük sel felaketinin yaşandığı Ordu'da başta Ünye, Fatsa ve Perşembe olmak üzere 7 ilçede büyük zarar yaşandı. Can kaybının olmadığı felakette, 500 kişinin selden etkilendiği açıklanırken, yaklaşık 66 konut 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü.

HASAT DÖNEMİ TOPLANAN FINDIKLAR KARADENİZ'E DÖKÜLDÜ

Yenişafak'ın haberine göre; Sel sonrası ortaya çıkan bir görüntü ise maddi kaybın net bir şekilde gözler önüne serdi. Hasat dönemi olmasından kaynaklı bölgede toplanmış bir şekilde bulunan tonlarca fındık aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ile birlikte Karadeniz'e döküldü.

250 TONLUK FINDIĞIN DEĞERİ 3 MİLYON TL

Ordu Ticaret Odası'nın verdiği bilgilere göre, metre kareye ortalama 80 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde 250 ton fındığın zarar gördüğü açıklandı.

Zarar gören fındığın değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulurken, felakette 55 fındık işçisinin selden etkilendiği, şehir dışından gelen işçilerinde aralarında olduğu belirtildi. Fındık fiyatlarına da değinen Ordu Ticaret Odası, sel felaketinden etkilenen bölgede TMO'nun da devreye gireceğini ifade etti.

8 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sel felaketinin yaşandığı bölgede 8 köprü çökerken, bir tanesi Samsun Trabzon Ordu bağlantılı Karadeniz Sahil yolu üzerindeki köprülerden biri olduğu açıklandı.

Pek çok insanın mağdur olduğu yoldaki çalışmalar devam ederken, köprünün tek taraflı olarak trafiğe açıldığı da belirtildi.

BORÇLAR ERTELENDİ

Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrasında Tarım Bakanlığı afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının erteleneceğini duyurdu.