Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de halka hitap eden Başkan Erdoğan, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Sık sık Erdoğan için tezahüratlarda bulunan sevenleri, aynı zamanda Başkan'ın konuşmasını da ara ara bölmüş oldular.

KENDİ ŞİVESİYLE UYARI

Rize'nin Güneysu ilçesinde Erdoğan'ı karşılayan kalabalık, Başkan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ve doların artışı hakkında konuşan Erdoğan, sık sık sözünün bölünmesi üzerine bir vatandaşı "Bi dur da" sözleriyle gülümseyerek uyardı.

Erdoğan'ın şivesiyle yaptığı uyarı, toplanan kalabalığı da güldürdü.