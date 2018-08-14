Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Irak) İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Irak'ın kaderlerinin aynı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Irak'ın güvenliği, refahı ve istikrarı, Türkiye'nin güvenliği, refahı ve istikrarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci sınır kapısı hem Irak'ın hem ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.