AK Parti'de yenilenme kongresi "Millet bir hedef bir" sloganıyla başladı. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin olacak. Başkan Erdoğan A takımını belirleyecek. İlk kez Genel Başkanlık ve MKYK seçimi aynı anda yapılacak. Tüzük yeni sistemle uyumlu hale getirilecek, 50 asıl 25 yedek üye belirlenecek.

KONGREYE ÇEŞİTLİ İLLERDEN KATILIM VAR

Ankara'da yapılan kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek. Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

ERDOĞAN SALONA GİREMEYEN KALABALIĞA SESLENDİ

Başkan Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin önünde toplananlara seslendi. Erdoğan, "Kongremizi yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. 17. kongremizde verdiğimiz mesajlarımızla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Atacağımız adımlar çok. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'te Sultan Alparsan gibi yeniden gireceğiz" dedi.

"Onların dolarları varsa, bizim Allahımız var" diyen Erdoğan, "Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyececeğiz. Şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri bu altıncı olağan kongremizde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye’ye dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar veriyoruz.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.