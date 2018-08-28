Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK yaptığı açıklamada "28.08.2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında icra edilen Şehit J.Yb. Songül Yakut operasyonunda, Beresih Tepe bölgesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun tamamı etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi.