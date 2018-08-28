TSK yaptığı açıklamada "28.08.2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında icra edilen Şehit J.Yb. Songül Yakut operasyonunda, Beresih Tepe bölgesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun tamamı etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika... 5 terörist etkisiz hâle getirildi
28.08.2018 - 08:16 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 08:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Etiketler : tsk,
578010 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578010.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER