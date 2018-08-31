TSK, yaptığı açıklama ile 38'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "
TSK'dan Münbiç hattında 38'inci devriye
31.08.2018 - 13:52 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, yaptığı açıklama ile Fırat Kalkanı Harekât alanı ve Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini bildirdi.
Etiketler : TSK,Münbiç,fırat kalkanı harekatı,
578495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578495.aspx
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