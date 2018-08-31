Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, yaptığı açıklama ile 38'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 31 Ağustos 2018 tarihinde 38’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. "