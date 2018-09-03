Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Eylül 2018 günü saat: 02.00 sıralarında Hakkari merkez Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde Çukurca-Hakkari arasındaki yola EYP yerleştirmeye çalışan 3 BTO mensubu Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi. 2 BTO mensubu İl Jandarma Komutanlığına ait kobra ile imha edilirken, kaçan 1 BTO mensubu SİHA ile vurularak yaralanarak kaçtı. Olay sonrası başlatılan operasyon sonucu yaralı olarak kaçan terörist saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi" denildi.