Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Eylül 2018 günü saat: 02.00 sıralarında Hakkari merkez Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde Çukurca-Hakkari arasındaki yola EYP yerleştirmeye çalışan 3 BTO mensubu Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi. 2 BTO mensubu İl Jandarma Komutanlığına ait kobra ile imha edilirken, kaçan 1 BTO mensubu SİHA ile vurularak yaralanarak kaçtı. Olay sonrası başlatılan operasyon sonucu yaralı olarak kaçan terörist saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi" denildi.
Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
03.09.2018 - 08:05 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari-Çukurca yoluna El Yapımı Patlayıcı yerleştirmeye çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hakkari,terörist,
578809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578809.aspx
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