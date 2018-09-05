Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çok sayıda boşanmış ailenin kanayan yarası hâline gelen ‘icralık çocuk’ vakalarına yönelik çalışma yapıldığını dile getirdi. Bakan Gül, “Şu anki uygulamada anne ya da baba karşı taraf göstermeyince 600-700 TL gibi bir meblağ yatırıyor icraya parayı ödüyor, kendi çocuğunu görmeye gidiyor. Biz diyoruz ki baba ya da anne ücret karşılığında değil mahkeme kararıyla bu ücreti almayalım. Maliye Bakanlığımızla da görüştük. 1930’lardan beri uygulanan bu sisteme son verecek şekilde bir para ödeyerek çocuğunu görme usulünden vazgeçtik. Daha insani bir sistem için Aile Bakanıyla da çalışıyoruz. Bir mal gibi, bir eşyayı icradan alır gibi para ödeyerek alma usulüne son vereceğiz. Herkesten önce anne baba bu kendi aralarındaki ihtilafta çocuğu kullanmamaları lazım” şeklinde konuştu.



KADRO MÜJDESİ

Bu arada Bakan Gül, Adalet Bakanlığına alınacak yeni kadrolara ilişkin de bilgi verdi. Gül, “1000 adli hakim ve savcı alacağız. 100 idari yargı hâkimi, 15 bin de personel alacağız” diye konuştu. Yargı sistemine dönük yeni çalışmaları olduğunu aktaran Gül, hakim yardımcılığı gibi eğitim süresini uzatacak 3 yıllık bir eğitim süresinin planlandığını bildirdi.