ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddesi İdlib oldu. Esad rejiminin İdlib'e yönelik operasyonunun, Suriye'deki çatışmayı tırmandıracağı konusunda iki bakanın hemfikir olduğu bildirildi. Büyükelçilik açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının önemini vurguladı" ifadesi yer aldı.
ABD'den Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesine ilişkin açıklama
05.09.2018 - 16:50 | Son Güncelleme: 05.09.2018 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağına hemfikir oldular. ABD Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" dedi.
Etiketler : ABD,Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi,
579149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579149.aspx
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