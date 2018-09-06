Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Alman mevkidaşı Heiko Maas ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. “İdlib'e saldırıdan sonra Rusya ile temaslar oldu. Bunların yanlış olduğunu söyledik" bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Kimse kimseyi kandırmasın. Buradaki radikal grupların çıkarılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ama bu saldırıların amacı rejimin İdlib'i ele geçirme isteğidir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur. Bu terörist gruplar Türkiye tarafından buraya getirilmedi. Başından beri plan belliydi: Bu gruplar buraya gidecek, sonra onları bahane ederek, burayı ele geçirmek için saldıracak."

Bölgedeki teröristlerin çıkarılması için diğer ülkelerle ortak çalışma yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, “Bunlar Türkiye'ye de gelebilir. Geldikleri ülkelere de geri dönebilir. Avrupa'ya, ötesine de gidebilir" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Almanya ile ikili ilişkilerin düzeltilmesi için samimi olduklarını da belirtti.

Alman Bakan Heiko Maas da şunları söyledi: "İdlib'den kaçacaklara yardım gerekiyor. Bunu konuştuk. Türkiye bu konuda önemli ortağımız. Türkiye ile ilişkilerimizin yapıcı olmasında stratejik menfaatimiz var."