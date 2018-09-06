Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul helikopter düştü haberi en çok konuşulanlar arasındadır. Bostancı'da helikopter düştü mü? İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Bostancı semtinde ilk olarak Twitter'da iddilar ortaya atıldı. Bostancı'da denize helikopter düştü. Son gelen bilgilere göre de helikopterin kontrolünün kaybederek ve denize düştüğü söyleniyor. Düşen helikopterin içindekiler 2 kişi kıyıdaki motorların yardımıyla kurtarıldı.1 Kişinin helikopter hemen batmadan önce helikopterden çıkartıldığı öğrenildi. Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti. Anadolu yakasında helikopter düştüğü iddiası İstanbul'da helikopter düştü mü? İstanbul'un neresinde helikopter düştü? İstanbul Bostancı'da helikopter kazası oldu mu? İstanbul helikopter neden düştü? Bostancı'da helikopter nasıl düştü?

İSTANBUL HELİKOPTER KAZASININ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Bostancı sahilinde helikopterin düştüğü yerde ekiplerin yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da kazada 2 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Bostancı'da akşam saatlerinde bir helikopter henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. 2 kişi yaralı olarak kurtarılırken, olay yerine gelen çok sayıda ekip, helikopterin düştüğü yerde çalışma başlattı.

Bostancı sahilinde helikopterin denize düştüğü yerde yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

DÜŞEN HELİKOPTER KİME AİT?

Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HELİKOPTER KAZASI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."

GÖRGÜ TANIKLARININ KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Kazaya tanıklık eden bir vatandaş, "Çok karanlıktı burası sisliydi. Bizim gördüğümüz düştü direkt. Zaten biz batarken gördük. Vapur geldi. Vapurdakiler atlayıp kurtardılar" dedi.

HELİKOPTER KARTAL'DAN SEFAKÖY'E GİDİYORDU

TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e doğru giderken düştüğü öğrenildi.