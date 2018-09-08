Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünver’in Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Halil İbrahim Ünver’in cenazesi gece yarısı hastane morgundan alınarak Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze dün öğle saatlerinde Ünver’in yakınlarına teslim edildi. Ön otopside vücudunda ağır kırıklar olmadığı ancak ufak kemik kırıkları bulunduğu tespit edilen Ünver’in beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Pilot İsmet Özgür’ün tedavisi ise hâlen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

PİLOT HATASI DEĞİL HAVA MUHALEFETİ

Emekli hava fotoğrafçısı olan 40 yıl süresince helikopterlerde uçan Kadir Kır, 10 yıl birlikte uçtuğu pilot İsmet Özgür’ü anlattı. Kır, şöyle konuştu:

Adalar üzerinde çok özel bir hava vardı. Yarım saat devam etti. Bu bölgede olağanüstü bir durum oldu. O uçuş saatlerinde çok şiddetli bir yağmur yağdı. Bu gibi atmosferik olaylarda can yeleği giyilir. Bu yelek suya düştüğü zaman şişer. Maalesef giyilmemiş. Genellikle konfor için bunu takmak istemezler. İsmet Özgür ile yat yarışları çektik. Daha riskli işlerde de uçtuk. Kendisi müthiş bir pilottur, kabiliyetlidir. Pilotun bir hatası olduğunu zannetmiyorum. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi istanbul’da olağanüstü bir hava durumu vardı. Oğlu da hava yolu şirketinde pilot.

20 YILDA 4 KAZA OLDU, 15 KİŞİ CAN VERDİ

6 Eylül 2018: Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver hayatını kaybetti. Pilot İsmet Özgür’ün tedavisi sürüyor.

10 Mart 2017: Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Holding’e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2’si pilot 7 kişi öldü.

20 Mayıs 2011: Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. 2’si polis 4 kişi hayatını kaybetti.

3 Nisan 1998: Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı’na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odasının yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.