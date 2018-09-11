Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Medyası Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik bir propaganda faaliyeti yürütüyor. Özellikle ABD medyası tarafından ortaya çıkartılan bu iddialara göre Çin yönetimi 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nü toplama kamplarına alarak işkence ve zulme tabi tutuyor.

CNN: 1 MİLYONDAN FAZLA UYGUR ZULÜM ALTINDA



Son günlerde BBC tarafından yeniden ortaya çıkartılan bu iddia, bugün de CNN tarafından gündeme getirildi. Dünya Uygur Kongresi yetkilisi Ömer Kanat'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarda, 2016 yılından beri Çin'de sistematik zulümlerin gerçekleştirildiği bu yıla kadar da 1 milyon Uygur Türkü'nün esaret altında işkencelere ve baskılara maruz bırakıldığı açıklandı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TEPKİ



Birleşmiş Milletler, bir milyona yakın Uygur Türkü'nün 'terörizmle mücadele' gerekçesiyle zorla kamplarda tutulduğu yönündeki haberlerin 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Çin ise Uygur Türklerinin 'yeniden eğitim' için Batı Şincan bölgesindeki kamplara gönderildiği iddiasını reddetti. Pekin, kamplarda sadece 'radikal örgütlerin olduğunu' öne sürdü.

TÜRKİYE İLE ÇİN YAKINLAŞMASI



Daha önce de çokça kez gündeme getirilen bu konu hakkında araştırmalar ve soruşturmalar devam ederken, bu meselenin özellikle Çin ile Türkiye'nin her yakınlaşması sırasında bu haberlerin ortaya çıkması, bilinçli olarak yapılan bir algı operasyonunun da bir parçası olarak görülüyor.