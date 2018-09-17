Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda başladı.İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin  siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak. Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş  alışverişinde bulunacak.

Erdoğan'ın yanında 5 bakan var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik  çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi  Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri  ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli  Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.