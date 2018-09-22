Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama başladığı günden bugüne Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. Ad ve soyadı değişikliğinde en fazla talep İstanbul’dan gelirken, uygulamaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar en çok “Rabiye” ismini, erkek de “Ümüt” ismini değiştirdi. Koyun, Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Uğuz da en çok değiştirilen soyadları oldu.