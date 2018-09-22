Uygulama başladığı günden bugüne Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. Ad ve soyadı değişikliğinde en fazla talep İstanbul’dan gelirken, uygulamaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar en çok “Rabiye” ismini, erkek de “Ümüt” ismini değiştirdi. Koyun, Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Uğuz da en çok değiştirilen soyadları oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ad ve soyad değişikliği uygulamasına yoğun ilgi
22.09.2018 - 10:44 | Son Güncelleme: 22.09.2018 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, geçen yıl Aralık ayında başlattığı mahkeme kararı aranmaksızın bir kereye mahsus ad ve soyad değişikliği yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,isim değiştirme,ad soyad değişikliği,
581476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581476.aspx
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