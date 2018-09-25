Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla ABD'nin New York kentinde başladı.

BM'nin Genel Kurulu için liderler peş peşe salona geldi ve kürsüye çıkan ilk isim, Genel Sekreter Antonio Guterres oldu.Vefat eden selefi Kofi Annan için yapılan saygı duruşunun ardından kürsüde konuşan Guterres, "Suriye'de Yemen'de savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde ve adalet istiyor" ifadelerini kullandı. Dünya liderlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası işbirliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salondaki yerini aldı. Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine Bakanı Berat Albayrak bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dakikalar sonra BM'deki kritik konuşmasına başlayacak. Erdoğan, Brezilya, ABD ve Ekvador devlet başkanlarının ardından kürsüye çıkacak.