TSK'dan yapılan açıklama göre, son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
TSK: Son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
28.09.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 28.09.2018 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,terörist,
582331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/582331.aspx
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