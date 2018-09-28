TSK'dan yapılan açıklama göre, son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.