Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklama göre, son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.