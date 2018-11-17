Ankara'da oturan kızı Hatice Tekelioğlu'na bir süredir misafir olan 3 çocuk annesi Adeviye Gül, evde ayağının takılması sonucu düştü. Sağ kalça kemiği kırılan Adeviye Gül, Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Abdullah Gül İstanbul'dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri'den Ankara'ya giderek, annelerini yalnız bırakmadı.
Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu
17.11.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül'ün (82 ), Ankara'da kızının evinde düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. Anne Gül, kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.
Etiketler : abdullah gül,haberler,
589110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589110.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER