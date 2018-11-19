Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah gazetesinin haberine göre, Cudi Dağı'nda 3 üst düzey terörist dahil 18 PKK'lının etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı. 11 Ekim'de "Hançer-2" operasyonuyla başlayan takip şöyle gelişti: Gabar'da öldürülen teröristlerin dijital materyalleri çözüldü. Telsizden yollanan şifreli mesajlar deşifre edildi. Bir grup teröristin PKK yayınına verdiği röportajdaki fotoğraftan yerleri belirlendi. Uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. "Eşek arısı" diye tabir edilen sessiz mini drone devreye sokuldu. Bölge çembere alındı. 2 Kasım'daki büyük operasyonla teröristler gruplar halinde öldürüldü.