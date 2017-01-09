Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İnsanın iç dünyasının dışa vurumu olan fantastik realizm sanat akımı, harikulade renk ve imgelerle görünen dünyanın gerçekliklerinden azade bir ‘öte’yi anlatıyor. 1950'li yıllarda Avusturya'da ortaya çıkan bu cereyan, dünyanın dar hudutlarına sığmayıp, kâinatın ve gönül dünyasının derinliklerine uzanıyor. Fantastik realizmin Türkiye’deki en güçlü ismi ise dünyaca meşhur ressam Erol Deneç… Kendisi şu günlerde 55 yıllık başarılı sanat hayatını gözler önüne seren bir sergiyle bizlerle. İş Sanat Kibele Galerisi’nde, açılan Deneç’in retrospektif sergisinde, Osmanlının kuruluşunu müjdeleyen rüyadan “nefs-i emmare”ye, Anadolu'nun dağlarından tarihî figürlerimize kadar kültürümüzün birçok motifi fantastik bir şekilde gözler önüne seriliyor.

GERÇEK ÇAĞDAŞ SANAT BU...

Sergi münasebetiyle bir araya geldiğimiz Erol Deneç, fantastik realizmin insanın iç dünyasının bir hakikati olduğunu söyledi. Deneç “Bilinmeyenliğimiz çok zengin olduğu için, bu tarzın sınırları fevkalade geniş. Bazı sanatçılar kendi özünden korkarken, derinliği olan özel kişiler kendisini merak ederek, fantastik realizme yöneliyor. Bugün çağdaş sanat adı altında birçok şey icra ediliyor ama bence gerçek çağdaş sanat, fantastik realizm. Zira mikro kâinattan makro kâinata, gördüklerimiz gerçekten çok harika şeyler” dedi.

Eserlerinde ahşap desenlerin yansımalarının olduğunu söyleyen Deneç “Babam marangozdu. O ceviz kaplama yapar, ben de cilalardım. Ceviz kaplamanın muhteşem dokuları vardır. O dokuları hayranlıkla seyreder, gizli figürler arardım. Çocukluğumda hayran olduğum o ahşap desenler birçok eserime ilham verdi” diye konuştu.

‘AVATAR’A İLHAM KAYNAĞI

Fantastik realizmin diğer sanatlara da ilham kaynağı olduğunu söyleyen Deneç “Aslında Anadolu, masaları ve efsaneleriyle fantastik realizme daha yakın. Fakat bu sanat akımı bizim topraklarımızdan değil de Avusturya’dan patlak verdi. Son elli yılda Türkiye dışında bütün dünyayı sardı. Mesela “Avatar” gibi birçok animasyon film kahramanı fantastik sanattan esinlenilerek meydana getirildi" ifadelerini kullandı.

EDEP, SANATIN DA ZİYNETİ

Sanatın maziden kopuk olmaması gerektiğini kaydeden ve klasik sanatın bütün üstatlarını hoca olarak gördüğünü söyleyen Deneç şöyle konuştu: Edep insanın, asla çalınamayacak bir ziyneti. Estetikle birlikte edep de sanatta var olmalı. Sanatın insanı iyiye yönlendirme vazifesinin olması gerekir.

150’DEN FAZLA SERGİ AÇTI

Yarım asrı aşan sanat yolculuğunda 150’den fazla sergi açan ressam Erol Deneç’in eserleri, 18 Şubat'a kadar İstanbul İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.