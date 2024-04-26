Pakistan'ın ilk el yapımı animasyon filmi geliyor! Cam İşçisi'nin fragmanı yayınlandı

Usman Riaz'ın filmi The Glassworker'in (Cam İşçisi) ilk fragmanı yayınlandı. Cannes Film Festivali'nde de gösterilecek filmin Pakistan'da vizyona girmesi için tarih belirlendi.

Animasyon film ilk gösterimini Annecy'nin Contrechamp bölümünde yapacak. Aileler için hazırlanan film, Pakistan'dan esinlenen bir mekânda geçiyor.

Ülkedeki en iyi cam atölyesini işleten genç Vincent ile babası Tomas'ın, içinde yer almak istemedikleri yaklaşan bir savaş nedeniyle altüst olan hayatlarını anlatıyor.

Kasabalarına bir albay ve onun genç, yetenekli, kemancı kızı Alliz'in gelişi onların gerçekliğini sarsıyor ve baba-oğul arasındaki ilişkiyi test ediyor.

İLK EL YAPIMI ANİMASYON FİLM

Seslendirme kadrosunda Art Malik (“Man Like Mobeen”), Sacha Dhawan (“Wolf”), Anjli Mohindra (“The Lazarus Project”) ve Tony Jayawardena (“Ackley Bridge”) yer alıyor.

Riaz'ın Pakistan merkezli Mano Animasyon Stüdyoları'nın yapımcılığını üstlendiği ve ülkenin ilk elle çizilmiş animasyon filmi olma özelliğini taşıyor. Filmin yapımcılığını “Delhi Crime”ın yapımcısı Apoorva Bakshi'nin liderliğindeki global yapım şirketi Awedacious Originals üstleniyor.

Yapımcılar arasında Manuel Cristobal (“Wrinkles”) ve Khizer Riaz yer alırken, Bakshi de yürütücü yapımcı olarak görev yapıyor.

“The Glassworker ”ı 14 ve 15 Mayıs'ta Cannes Market'te gösterilecek. 26 Temmuz'da da Pakistan'da gösterime sokulacak.

"İMKANSIZI BAŞARDIK"

Yönetmen Usman Riaz şunları söyledi: “Bu yolculuğa 10 yıl önce 2014'te başladım. Kimse bunun mümkün olduğuna inanmıyordu. Filmin prömiyerini Annecy 2024'te dünyanın en iyi animasyon filmlerinden bazılarıyla birlikte yapmak gerçekten tarif edemeyeceğim bir duygu. Çok sevinçliyim ve hayranlık içindeyim. Pakistan'da hiç kimsenin elle çizilmiş bir animasyon filmi yapmaya kalkışmamasının çok iyi bir nedeni var: bu imkansız. Bunu mümkün kılmak için hepimiz son derece sıkı çalıştık, Annecy ekibine 'Cam İşçisi'ne sadece bir film olarak değil, azmin gücü olan temsil ettiği şey için de inandıkları için minnettarım.”

Khizer Riaz ise şunları ekledi: “Pakistan'da cesaret ve zanaat tutkusuyla bir filmin yanı sıra bir stüdyo oluşturduk. Usman'ın bir fikri olarak başlayan şey kartopu gibi büyüyerek tam teşekküllü bir stüdyoya dönüştü ve umarım animasyon sektöründe yeni bir ismin başlangıcı olur. Uluslararası animasyon endüstrisi tarafından kabul edilmek bir hayalin gerçekleşmesi demek. Önümüzdeki yıllarda Mano'nun eşsiz bakış açısıyla orijinal Güney Asya hikayeleri anlatmaya devam etmeyi umuyoruz.”