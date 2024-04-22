Logan geri döndü! Deadpool & Wolverine'den Hugh Jackman'lı yeni fragman yeni rekora koşuyor

Deadpool & Wolverine fantastik film fanlarının uzun zamandır beklediği fragmanlardan biriydi. Dün Ryan Reynolds'ın paylaşımıyla hayranlar çılgına döndü. Heyecanla beklenen Hugh Jackman'lı fragman paylaşım rekorları kırıyor.

Başrollerini Hugh Jackman ve Ryan Reynolds'un paylaştığı Deadpool & Wolverine filminden yeni fragman geldi. İlk paylaşılan fragman 24 saat içinde en çok seyredilen film fragmanı rekorunu kırmıştı.

Hayranlarının merakla beklediği fantastik film, X-men film evrenini Marvel'in Loki dizisinde gördüğümüz paralel evrene bağlıyor.

Ryan Reynolds'ın kendi Youtube kanalında paylaştığı fragman 1 saat içinde 1.8 milyon seyredilirken, Marvel'in resmi kanalında 800 bin görüntülenme aldı.

Logan karakterinin bu kadar açıkça görüldüğü Deadpool & Wolverine filmi, bu fragmanıyla yeni bir rekora doğru koşuyor.