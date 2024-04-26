Açılışta gözyaşlarına boğuldu! Gazeteci Hande Fırat'tan "Devriamber" resim ve heykel sergisi

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Gazeteci Hande Fırat'ın "Devriamber" resim ve heykel sergisi, Cumhuriyet Müzesi bünyesinde yer alan Sığınak Kültür Sanat'ta açıldı. Kalabalık bir protokolle açılan sergiyi "babasız çocuklara" ithaf ettiğini söyleyen Fırat gözyaşlarına boğuldu.

Hande Fırat serginin açılışına katılan misafirlere ziyaretleri için teşekkür konuşması yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi.

Fırat, "Bu sergi, babalarını kaybeden tüm kız çocukları, tüm erkek çocukları ama özellikle kız çocuklarına atfen yapılmıştır. Bu sergi annemle, kızıma ithaf ediliyor." derken duygulu anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Fırat, misafirlere sergi alanını gezdirdi.

Sergide, tuval üzerine mürekkep, yağlıboya, akrilik, kara kalem, kağıt üzerine füzen, kağıt hamuru, polimerkil üzerine yağlıboya, rölyef, polyester malzemeleri kullanılarak yapılan tablo ve heykellerden oluşan 40 eser sergileniyor.

Hande Fırat'ın başlıca "Devriamber kökler", "Devriamber babam", "Devriamber içimizde biri", "Devriamber anne ve kız" ismini verdiği eserlerinden oluşan sergi, 25 Mayıs'a kadar açık olacak.

CUMHURBAŞKANINDAN MESAJ

Serginin açılışında Erdoğan'ın mesajını, gazeteci Hande Fırat okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Basın ve sanat dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.

Basınımızın önemli isimlerinden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Hande Fırat'ın kendi ifadesiyle 'çınarlarını kaybedip kendileri çınara dönen kadınların hikayesini' anlattığı resim ve heykel sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Başarılı gazeteci kimliğinin yanı sıra, bu sergi vesilesiyle sanatçı yönünü de öğrenme fırsatı bulduğumuz Sayın Hande Fırat'ı tebrik ediyor, kendisine hem meslek hem de sanat hayatında muvaffakiyetler diliyorum.

Sizlerin şahsında basın ve sanat camiamızın tüm mensuplarını, sergiye ilgi gösteren tüm sanatseverleri bir kez daha yürekten selamlıyorum."

Sergiye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Nuh Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve çok sayıda davetli katıldı.

BAKANDAN KÜLTÜR YOLUNA DAVET

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da konuşmasında, Fırat'ın 2019'daki "Renklerdir Patlayan" kişisel sergisini gördüğünü belirterek, 5 yılda Fırat'ın kendini resim açısından geliştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Serginin anlamının da çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, kendisinin de genç yaşta olmamakla beraber babasını kaybettiğini, kız çocuklarının 18 yaşından önce babalarını kaybetmelerinin onlara nasıl bir sorumluluk yüklediğini kısmen de olsa anlayabildiğini belirtti. Ersoy, şunları kaydetti:

"Sizin ailenizde üç kuşak üst üste böyle bir acının yaşanması, ayrı bir yük, anlam ve yorgunluk getirmiş. Yağlı boya çalışmaları, video düzenlemeleri ile çağdaş sanatı temsil etmişsiniz. Kültür Yolu Festivallerimize de katılmanızı isteriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."