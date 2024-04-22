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Steinmeier, "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etmek üzere İmamoğlu ile bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Steinmeier, &quot;Gurbette Hasret&quot; sergisini ziyaret etmek üzere İmamoğlu ile bir araya geldi

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 3 günlük Türkiye ziyareti bugün başladı. İlk ziyaretini İstanbul'a yapan Steinmeieri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Peki, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier niye İmamoğlu ile görüştü? İşte detaylar...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk olarak diplomatik teamüllere aykırı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Olayın yankıları sürerken  Steinmeier niye İmamoğlu ile görüştü, sorusu hız kazandı. 

STEİNMEİER'İN TÜRKİYE'DE İLK DURAĞI İSTANBUL OLDU

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Steinmeier, "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etmek üzere İmamoğlu ile bir araya geldi - 1. Resim

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen karşıladı.

Steinmeier, ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk işçilerin Almanya'ya göçü konulu "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret etmek üzere Sirkeci Garı'nda Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği İstanbul'da, Almanya’nın İsrail’e destek vermesi nedeniyle protesto edildi.

STEİNMEİER ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ 24 NİSAN

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

Steinmeier gezisinin ikinci gününde Gaziantep’te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya’nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek. Steinmeier’in AK Parti’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ise 24 Nisan’da Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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