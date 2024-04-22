Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nerede görüşecek? Özgür Özel'den "Külliye" çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya gelecek! Kritik görüşme için tarih geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya gelecek! Kritik görüşme için tarih geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğini belirtti. Görüşme yeri olarak Çankaya'nın şık olacağını belirten Özel, "Ancak mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı NOW TV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini belirten Özel, konuyla ilgili de detayları paylaştı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN TAKVİMİNE UYACAĞIZ"

Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmediklerini ama edeceklerini belirten Özel, "Onların takvimine uygun olarak görüşeceğiz. Daha randevu istemedik, zaman fark etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanı, takvimine göre hangi güne verirse biz ona uyarız. Ben Atatürk'ün partisinin son genel başkanıyım. O da Atatürk'ün diğer koltuğu olan Cumhurbaşkanlığı'nda oturuyor. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur. Ama onun dışında seçenekler Meclis olabilir, AK Parti Genel Merkezi olabilir." dedi.

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"MEKAN TARTIŞMASIYLA GÖRÜŞMEYİ HEBA EDEMEM"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. Sırf mekanın yeri açısından 'Beştepe'ye gitmiyorum, seninle görüşmüyorum' demem. Çünkü içerik yer tartışmasından önemli."