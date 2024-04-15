Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 'Kültür yolu' Adana'dan başladı, Anadolu motifleri yapay zekâyla buluştu

'Kültür yolu' Adana'dan başladı, Anadolu motifleri yapay zekâyla buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Kültür yolu&#039; Adana&#039;dan başladı, Anadolu motifleri yapay zekâyla buluştu

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük festival zinciri olan sekiz aylık Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde heyecan, hafta sonu Adana’dan başladı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Festivale dâhil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Adana ayağı, 200’den fazla kültürel, sanatsal ve sportif faaliyete ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de “Osmanlı’dan Cumhuriyete Takılar” sergisi... Osmanlı dönemi takı sanatının, farklı toplumların estetik anlayışını birleştirerek biçimlendirmesine dikkatin çekildiği sergide, “renkli” eserler yer alıyor. 

Müze Kompleksi’nde açılan “Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition” adlı sergide ise kadim kültürel miras, modern sanatla hemhâl oluyor. Sergide, geleneksel desenler ve Anadolu motifleri, dijital sanat ve yapay zekâyla buluşuyor. Serginin küratörü Ayşe Demirci, “Geçmişle günümüz arasında köprü kurarak 12 sanatçıyla birlikte bu sergiyi oluşturuyoruz” diyor.

MATRAKÇI YİNE GELDİ!

Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” sergisi de 16. asırda yaşamış minyatür sanatçısı ve matematikçi Matrakçı Nasuh’un dünyasını bugüne taşıyor. Sergide Matrakçı’nın “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” kitabındaki menzil rotasının, farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından çalışılmasıyla oluşan eserler yer alıyor.

16 şehre yayılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali, peş peşe faaliyetlerle Türkiye’nin yedi bölgesinde devam edecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Selektörle radar uyarısı ceza sebebi! 66 sürücü 45 bin lira ödedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'yı ayağa kaldırdı! Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım - Kültür - SanatPortakal Çiçeği Karnavalı Adana'yı ayağa kaldırdı! Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılımAdıyaman'ın tarihi ören yerleri akın akın ziyaretçi çekti - Kültür - SanatAdıyaman'ın tarihi ören yerleri akın akın ziyaretçi çektiAvrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı - Kültür - SanatAvrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktıYunanistan'da Osmanlı dönemine ait mezar bulundu - Kültür - SanatYunanistan'da Osmanlı dönemine ait mezar bulunduİç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor - Kültür - Sanatİç Savaş Amerika'da dengeleri bozdu! Hafta sonu lideri film konusuyla dikkatleri üzerine çekiyorDünya edebiyatına Antep dokunuşu: Güccük Pirens! - Kültür - SanatDünya edebiyatına Antep dokunuşu: Güccük Pirens!
Sonraki Haber Yükleniyor...