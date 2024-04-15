'Kültür yolu' Adana'dan başladı, Anadolu motifleri yapay zekâyla buluştu

Dünyanın en büyük festival zinciri olan sekiz aylık Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde heyecan, hafta sonu Adana’dan başladı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Festivale dâhil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Adana ayağı, 200’den fazla kültürel, sanatsal ve sportif faaliyete ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de “Osmanlı’dan Cumhuriyete Takılar” sergisi... Osmanlı dönemi takı sanatının, farklı toplumların estetik anlayışını birleştirerek biçimlendirmesine dikkatin çekildiği sergide, “renkli” eserler yer alıyor.

Müze Kompleksi’nde açılan “Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition” adlı sergide ise kadim kültürel miras, modern sanatla hemhâl oluyor. Sergide, geleneksel desenler ve Anadolu motifleri, dijital sanat ve yapay zekâyla buluşuyor. Serginin küratörü Ayşe Demirci, “Geçmişle günümüz arasında köprü kurarak 12 sanatçıyla birlikte bu sergiyi oluşturuyoruz” diyor.

MATRAKÇI YİNE GELDİ!

Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” sergisi de 16. asırda yaşamış minyatür sanatçısı ve matematikçi Matrakçı Nasuh’un dünyasını bugüne taşıyor. Sergide Matrakçı’nın “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” kitabındaki menzil rotasının, farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından çalışılmasıyla oluşan eserler yer alıyor.

16 şehre yayılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali, peş peşe faaliyetlerle Türkiye’nin yedi bölgesinde devam edecek.