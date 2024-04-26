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Arslantepe Höyüğü’nde yeni dönem! Kazı başkanı değişti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arslantepe Höyüğü’nde yeni dönem! Kazı başkanı değişti

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Temmuz’da yeni kazıların başlayacağı belirtilirken, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin’in kazı başkanı olarak görevlendirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde Temmuz ayında başlayacak kazı çalışmaları hakkında Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, açıklamalarda bulundu.

İlk kazı çalışmalarının Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin hocası ile başladığını daha sonra kendileri ile devam edip ardından öğrencisi Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ile devam ettiğini hatırlatarak yeni dönem kazı çalışmalarında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin’in kazı koordinatörü olarak görevlendirildiğini belirtti.

Arslantepe Höyüğü’nde yeni dönem! Kazı başkanı değişti - 1. Resim

Arslantepe Höyüğü’nün tarihi derinliğine dikkat çeken Ölmeztoprak, Arslantepe Höyüğü'ne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla Karşılama Merkezi’nin hayata geçirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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