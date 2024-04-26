Ben geldim dedem! Kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anıldı

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak yazdıran "57. Piyade Alayı" için vefa yürüyüşü yapıldı.

ALİ TÜFEKÇİ'NİN HABERİ - Çanakkale şehitleri, Çanakkale Kara Savaşlarının 109’uncu yıl dönümünde Gelibolu'da yâd edildi. Yurdun dört bucağından gelen binlerce genç, ecdat için "57’nci Alay Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

İlk olarak Eceabat ilçesine bağlı Kocadere Köyünde kamp kuruldu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara bütün askerleri şehit düşen 57'nci Alay'ın son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. 109 yıl önceki gibi sabah namazı için saf tutuldu. Sabah saat 06.00'yı gösterdiğinde yürüyüş için harekete geçildi.

"Dedeciğim ben geldim" yazılı yelekler giyen gençler, ataları için dua etti. 6 kilometrelik yürüyüş 1,5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Gazeteciler ve kafile Conk Bayırını koşarak çıkan Bakan Bak'a yetişmekte zorlandı.

"VEFA MEDENİYETİ"

Burada açıklama yapan Bak "Amacımız bu ülke gençlerine Çanakkale destanını, Malazgirt zaferini, Dumlupınar, 30 Ağustos'taki, Sakarya'daki, 15 Temmuz'daki destanları unutturmamak. Bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, bu vatan için binlerce şehidin verildiğini anlatmak. Gençlerimiz o atmosferi yaşıyor, o zamanki o mücadelenin zorluklarını hissediyor" dedi.

Marşlarda, "Vefalı Türk geldi yine" diye bahsedildiğini anlatan Bak, "Çünkü bizim medeniyetimiz, vefa medeniyetidir. Bu yüzden coğrafyamızın bütün yaralı kalpleri bizden yardım bekler. Başka kimseden değil, en çok bizden umarlardı vefayı. Bu yüzden bizim lügatımızda 'gönül coğrafyası' diye bir ifade vardır. Çünkü bizim vefa dairemizin sınırları Anadolu'nun hudutlarını aşar" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi öğrencisi Orhan Özcan Arıkan temsili 57'nci Alay Sancağını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki akranlarına teslim etti.

"57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne katılan gençler, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Çanakkale Boğazı semalarında 30 dakika süren gösteri heyecan dolu anlar yaşattı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'ndan şafak vakti yürüyüşe başlayan gençler, kahraman 57. Alay'a vefa için yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşü tamamlayıp Conk Bayırı'na ulaştı.

Bakan Bak, yürüyüş öncesinde katılımcılara çorba ikram etti.