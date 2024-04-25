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Yer: Çanakkale... Conkbayırı'nda 'Haka dansı' sosyal medyada gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı. Törenin sonunda, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince yapılan 'Haka dansı' sosyal medyada çok konuşuldu.

"Anzak Günü" etkinliğinde katılımcılar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Ağıtla başlayan programda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı.
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, törende, Türk hükümetinin kendilerine gösterdiği cömertlik ve dostluğa işaret ederek, Gelibolu'da bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın İtilaf Devletleri için zaferle sonuçlanacağı beklenirken kendileri için "cehenneme" dönüştüğünü belirten Peters, savaşta büyük kayıplar verdiklerini hatırlattı.

Yer: Çanakkale... Conkbayırı'nda 'Haka dansı' sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

Peters, Gelibolu'daki kayıpların unutulmamasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak askerleri hakkındaki sözlerinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yer: Çanakkale... Conkbayırı'nda 'Haka dansı' sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı. Törenin sonunda, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince Haka dansı yapıldı.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair de "Anzak Günü"nün önemine değinerek, bunun kendilerine dünyanın öteki ucunda savaşan askerlerin cesaretini hatırlattığını anlattı.

Çanakkale'de yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerlerin, barışın ve birliğin önemini anımsattığını belirten Coulson-Sinclair, "Anzak Günü bizi ulus olarak birleştiriyor, geçmişimize bağlıyor." dedi.

Savaşlarda hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilmesinin ardından kahramanlık şarkıları seslendirildi.

Ülke temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Yeni Zelanda Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yer: Çanakkale... Conkbayırı'nda 'Haka dansı' sosyal medyada gündem oldu - 3. Resim

"Haka dansı" gösterisiyle sona eren anma törenine, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ile konuk ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri katıldı.

"Haka dansı" sosyal medyada çok konuşuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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