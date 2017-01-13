Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk tahsilini Cizvit mektebinde yaptı, üniversitede de felsefe okudu. Okurken ilk oyun eleştirileri ve şiirlerini kaleme almaya başladı. Üniversiteden sonra hem birçok ülkeye gidip farklı işler yaptı, hem de yazmaya devam etti. Avusturya’da büyük bir fakirlik içinde yaşarken “Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi” adlı otobiyografik romanını neşretti. Ardından davalara mevzu olan en büyük eseri olan “Ulysses”i yazdı. James Joyce, Homeros’un Odysseia’sı üzerine kurulu bu eseriyle büyük bir şöhrete kavuştu. Farklı bir yazar olan Joyce, ortaya koyduğu radikal anlatım teknikleriyle devrinin edebiyatını derinden etkiledi. XX. asrın en güçlü edebiyatçılarından kabul edilen Joyce, 11 Ocak 1941’de Zürih’te öldü.