Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in kırkyama tekniğini kullanarak ürettiği işleri, ABD’nin New York şehrinde sanatseverlerle buluşuyor. Matthew Drutt’ın küratörlüğünü üstlendiği “Doğu’dan Batı’ya Yolculuk” isimli sergide, Güneştekin’in farklı kırkyama işlerinin yanı sıra, optik tablolar, seramik ve metal kullanarak çalıştığı işler ile kilimler yer alıyor. Güneştekin’in, İSMEK’teki kadınlarla kolektif bir şekilde çalıştığı kırkyama işleri, geleneksel tarzın tersine alabildiğine renkli ve farklı bir kültürü yansıması. Sanatçının, seramik ve metal heykel üzerinde çalıştığı işlerde, Kur’ân-ı kerimdeki Kehf suresinde geçen Zülkarneyn’in seyahati soyut (mücerret) olarak yer alıyor. Bu çalışmalarda dışarıdan uzayan figürlerin olduğu seramik küpler mevcut. İstanbul’un yedi tepesinin isimlerinin tasvir edildiği çalışmalar da, sergilenen eserler arasında bulunuyor. “Doğu’dan Batı’ya Yolculuk”, 4 Şubat 2017 tarihine kadar Marlborough Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ