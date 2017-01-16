Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğlu, Malezyalıların Türk mutfağına büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Türk mutfağını tanıtan, pazarlayan iş adamlarımızı Malezya'ya bekliyorum. Türk mutfağı aramızdaki bağı ve köprüleri güçlendirecek kapılardan biri. Her ülkede bu olmayabilir ama Malezya için bu geçerli." dedi.

Türkoğlu, AA muhabirine Türkiye-Malezya arasında ticaret, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ilişkilerinin yanı sıra FETÖ ile mücadele konusunda açıklama yaptı.

Malezyalı iş adamları ve yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yüksek olmasına karşın aynı ilginin Türk iş adamlarınca gösterilmediğine değinen Türkoğlu, Malezya'da çok az Türk yatırımcı bulunduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 1,7 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Türkoğlu, bunun sadece 350 milyon dolarının Malezya'ya ihracatı oluşturduğunu kaydetti.

Büyükelçi Türkoğlu, iki ülke arasında potansiyel iş birliği sağlayan alanları arttırmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade ederek, Türk iş adamları ve yatırımcılarının Malezya'ya ilgi göstermesi gerektiğini söyledi.

"Malezya'da FETÖ okulu mevcut değil"

Malezya ile siyasi alanda çok iyi bir iş birliğinin bulunduğunu dile getiren Türkoğlu, Türkiye'ye FETÖ ile mücadele de gerekli desteği sunduklarını söyledi.

Malezya'da bu yapıya bağlı bir okulun faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşan Büyükelçi Türkoğlu,"15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu okulun idaresi ve mülkiyeti Malezyalı yatırımcılara geçti. Şu anda Malezya'da FETÖ okulu mevcut değil." diye konuştu.

"Türk firmalarının enerji, tarım ve inşaat alanlarında Malezya'da uygun ortaklar edinerek iş imkanlarını değerlendirmelerini bekliyoruz" diyen Türkoğlu, Dünya Bankası verilerine göre rekabet edilebilirlikte dünyada 18. sırada olan Malezya'nın iş yapılabilirlikte de 20. sırada bulunduğunu ifade etti.

Malezya pazarına giriş-çıkış şartlarının çok kolay olduğunu dile getiren Türkoğlu, sadece Malezya'ya değil bölge üzerinden tüm ASEAN pazarına açılmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Malezya'da çok geniş kablolu televizyon yayını olan bir şirketle yoğun girişimler sonucu bir Türk dizisinin deneme mahiyetinde gösterilmesi amacıyla çalışma yaptıklarına değinen Türkoğlu, dizinin ilgi uyandırması halinde devamının olacağını belirtti.

Türk kültürü ve tarihine ilgi çok fazla

Malezyalıların Türkiye'ye çok sıcak duygular beslediğini söyleyen Türkoğlu, umre veya hacca giden Malezyalıların ibadetleri öncesinde üç gün İstanbul, Kapadokya ve Bursa ziyaretlerini eklediğini ve özellikle de THY'yi tercih ettiklerini kaydetti.

Malay Müslüman toplumunun, Türk kültürü, Türk ve Osmanlı tarihi, camilere çok büyük meraklarının olduğunu dile getiren Türkoğlu, ülkedeki Çinli azınlığın ise İstanbul, Kapadokya ve değişik destinasyonları tercih ettiğini ifade etti.

Seyahat eden, para harcayan ve damak tadına çok önem veren bir millet olan Malezyalılara "Hayatta en önemli üç şey nedir" diye sorulduğunda "yemek, yemek, yemek" cevabının alınacağını söyleyen Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Türk mutfağı, Malezyalıların en çok ilgi gösterdiği unsur. Türk mutfağını tanıtan, pazarlayan iş adamlarımızı Malezya'ya bekliyorum. Türkiye'de isim yapmış, marka olmuş restoranların şube açmasını bekliyorum. Büyük bir pazar var. Şık sunum, güzel Osmanlı ve geleneksel Türk mutfağının kalitesini ve güzelliğini sunan restoranlara çok ihtiyacımız var. Türk tarihi, mutfağı, kültürü... Bunlar Malezya için birer marka. Türk yemeğinin en iyisini ülkelerinde de tatmak istiyorlar. Bu turizm açısından da değişimin yolunu açıyor, bizi tanımalarına ve sevmelerine imkan veriyor. Türk mutfağı aramızdaki bağı ve köprüleri güçlendirecek kapılardan biri. Her ülkede bu olmayabilir ama Malezya için bu geçerli."