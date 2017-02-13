Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çırağan Sarayı’ndaki müzayedede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beyazıt Öztürk, Wilma Elles, Ayşegül Aldinç ve Esra Erol gibi tanınmış isimlerin yaptığı resimler satıldı. Bakan Şimşek’in Halep’teki dramı gözyaşıyla resmettiği tablosu, ismini açıklamak istemeyen bir sanatsever tarafından 151 bin liraya satın alındı.