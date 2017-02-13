Çırağan Sarayı’ndaki müzayedede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beyazıt Öztürk, Wilma Elles, Ayşegül Aldinç ve Esra Erol gibi tanınmış isimlerin yaptığı resimler satıldı. Bakan Şimşek’in Halep’teki dramı gözyaşıyla resmettiği tablosu, ismini açıklamak istemeyen bir sanatsever tarafından 151 bin liraya satın alındı.
Mehmet Şimşek’in “gözyaşı”na 151 bin lira
13.02.2017 - 07:18 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ressam Tülin Kanun’un öncülüğünde Türkiye Alzheimer Derneği yararına “Bi.Re.Y” (Bir Resim Yap) temasıyla müzayede tertiplendi.
Etiketler : Mehmet Şimşek,
446571 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/446571.aspx
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