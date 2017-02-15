İstanbul Arter’de açılan ve küratörlüğünü Nick Hackworth’un yaptığı sergi, sanatçıların başlıca eserlerini bir araya getirdi. Sergide bulunan “Tüm Kötülüğün Toplamı” isimli eser de absürt ve vahşet dolu sahnelerin tasvir edildiği ikonlardan meydana geliyor. Dört büyük camekânda sunulan eserde, binlerce Nazi askeri maketinin yanı sıra Hitler ve Roland McDonald gibi figürler de dikkat çekiyor. Kötülük ve iyilik gibi temel mefhumlara odaklanan sergi, 7 Mayıs’a kadar Arter’de görülebilecek.
Chapmanların “anlamsızlığı”
15.02.2017 - 07:23 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayrılmaz sanatçılar Jake ve Dinos Chapman’ın Türkiye’deki ilk şahsi sergileri “Anlamsızlık Âleminde” sanatseverlerle buluşuyor.
Etiketler : Chapmanlar,
447166 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/447166.aspx
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