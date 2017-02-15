Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Arter’de açılan ve küratörlüğünü Nick Hackworth’un yaptığı sergi, sanatçıların başlıca eserlerini bir araya getirdi. Sergide bulunan “Tüm Kötülüğün Toplamı” isimli eser de absürt ve vahşet dolu sahnelerin tasvir edildiği ikonlardan meydana geliyor. Dört büyük camekânda sunulan eserde, binlerce Nazi askeri maketinin yanı sıra Hitler ve Roland McDonald gibi figürler de dikkat çekiyor. Kötülük ve iyilik gibi temel mefhumlara odaklanan sergi, 7 Mayıs’a kadar Arter’de görülebilecek.