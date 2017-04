Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük bir ilgi duyan Klaus Waldeck, ilk EP'si “Northern Lights”ta yer alan “Aquarius” parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Projesi “Pressure Drop”ta İngiliz acid caz grubu Incognito, Moby, Joy Malcolm ve Brian Amos gibi isimlerle çalışan Waldeck, ilk albümü “Balance of The Force”u 1998'de yayımladı. Müzik kariyerine, Electro Swing hareketine yön veren “Ballroom Stories”in de aralarında yer aldığı yedi albüm sığdıran Waldeck, son olarak “Gran Paradiso” albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Savaş sonrası İtalya'sının stilini yansıtan ve tüm dünyada popüler olan aşk şiirlerine gönderme yapan yeni albümünün ardından Waldeck, 3 Mayıs'ta IF PERFORMANCE HALL'de sahne alıyor.