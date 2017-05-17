Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balkanlarda adını 1995'te Bosna Hersek'e açtığı ofisle duyuran Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), geçen 22 yılda bölgedeki 11 temsilcilikle çoğunluğu Bosna Hersek'teki iç savaşta yıkılan Osmanlı döneminden kalma, medrese, cami, köprü, mevlevihane, tekke, çeşme gibi birçok eseri restore ederek hizmete açtı.

"Bosna Hersek'te 800 proje yaptık"

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te eğitim, sağlık, tarım faaliyetleri dahil 800 proje yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TİKA olarak Balkanlarda şu ana kadar yaklaşık 50 cami, köprü, mevlevihane, tekke, çeşme gibi ortak kültür mirasımız olan eserin restorasyonunu tamamladık. Balkanlardaki ortalamamız yıllık olarak ülkenin büyüklüğüne göre 25 ile 50 proje arasında değişiyor. Şu an Bosna Hersek'te 6 eser üzerinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Balkanlar genelinde ise 24 eser üzerinde çalışıyoruz, projeleri tamamlanmak üzere. Aynı zamanda bu eserler, bölge halkına ciddi turizm getirisi sağlıyor."

Çetin, tamamlanan bütün eserlerin yanında, Makedonya'da açılışı yapılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Ali Rıza Efendi Anı Evi Müze Kompleksi ile Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan ve romanlara konu edilmiş Dirina Köprüsü'nün ayrı bir öneme sahip olduğunu anlattı.

"Ecdat nereye gitmiş, hangi eseri bırakmışsa TİKA takip ediyor"

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik de "Ecdat nereye gitmiş, hangi eseri bırakmışsa TİKA takip ediyor ve onu kültürel miras olarak ayağa kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kültürel mirasının korunması yolunda bir limit koymuyor. Başbakanlığımız bu noktada nerede eserimiz var ise az yada çok ulaşmak ve onu ayağa kaldırmak istiyor." ifadelerini kullandı.