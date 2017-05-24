Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan dolayısıyla yoğunluğun beklendiği camide, müezzinler de son hazırlıklarını tamamladı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan-ı şerif heyecanının başladığını söyledi.

Üzüm, şunları kaydetti:

"Camilerin ziyneti insanlardır. Ramazanın ziyneti de teravihtir biraz. Gece ibadeti olarak kıldığımız 20 rekat ile camilerimiz süsleniyor ve bereketleniyor. Hayatımız gecesi ve gündüzüyle bir ibadete dönüşüyor Ramazan ayında. Edirne'de, Üç Şerefeli, Eski Ulu Camimizle beraber Selimiye Camisi'nde Ramazan-ı şerifte çok çok büyük heyecanlar yaşanıyor. Heyecan Kadir Gecesi'nde doruğa ulaşıyor. Belki 10 binden fazla Batı Trakya'dan, Balkanlar'dan soydaşlarımız geliyor. Selimiye bütün dünyanın odağıdır Ramazan'da, Kadir Gecesi'nde."

"Selimiye Camisi'nde özel bir sürpriz"

Ramazan ayı için son hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Üzüm, "Camimizin minareleri mahyayla süslendi, halıları yıkandı, ses ve ışık sistemi düzenlendi, avludaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı." dedi.

Vatandaşların bu yıl Selimiye'de özel bir sürpriz yaşayacağını anlatan Üzüm, "Senelerden sonra ilk defa Edirne'de yetişen yeni hafızlarımız ezber mukabelesiyle öğle namazından önce mukabelelere başlıyor. Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Yeni yetişen hafızlarımız Kur'an ayı olan Ramazan'da hatmi şerif okuyacaklar." şeklinde konuştu.