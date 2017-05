Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okçular Vakfının her sene medeniyet coğrafyamızın farklı yerlerinde düzenlediği “Uluslararası Fetih Kupası” bu yıl Muş’un Malazgirt Ovası’nda gerçekleştiriliyor. Türklerin Anadolu’ya girişini belgeleyen zaferin komutanı Alparslan’a bir saygı duruşu mahiyetinde düzenlenen organizasyona on binlerce kişi katıldı. Türklerin Anadolu’ya adım atmalarının 1.000’inci yılı için 2071 tarihine atfen 2.071 ok atışı yapıldı. Törene katılanlar arasından 2.068 kişi oklarını fırlatırken, 2.069’uncu oku Muş Valisi Seddar Yavuz, 2.070’inci oku Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 2.071’inci oku ise Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilâl Erdoğan attı. Okçular Vakfı tarafından bu yıl 5’nci defa düzenlenen Uluslararası Fetih Fetih Kupası’nda, 30 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 500 sporcu yarışıyor. Fetih Kupası, yarın yapılacak finaller ile sona erecek. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilâl Erdoğan burada yaptığı konuşmada; Okçular Vakfının tarihî bir görev üstlendiğini söyleyerek, okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Erdoğan “Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek en büyük arzumuz. Türk dünyası için önemli merkezlerine giderek bu sporumuzu geniş kitlelere yaymak amacını güdüyoruz. Olimpiyatlarda kurulacak kürsüde, buradan yetişen sporcularımızı göreceğimiz günler hiç de uzak değil. Bütün kalbimle inanıyorum ki, bu şampiyonlar vakfımızdan çıkacaktır” şeklinde konuştu.