Murat Öztekin - Yemek danışmanı Nilgün Tatlı’nın kaleme aldığı ve İBB Kültür AŞ tarafından neşredilen “Geçmişten Günümüze Şerbetler” kitabı, unutulan şerbet tariflerini, şerbet yapımında kullanılan bitkilerin tarihçesini ve bu işin inceliklerini okuyucuya aktarıyor. Kitapta, Mevlâna’nın hastalara şifa verdiğini söylediği sirkencübin şerbetinden demirhindi şerbetine kadar 100 içecek yer alıyor. Osmanlıda en popüler şerbetlerin menekşe, gül, gelincik, gülhatmi ve demirhindi olduğu da eserde geçiyor.
Kadim şerbetler kayıt altına alındı
31.05.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlı devrinde ilaç yerine kullanılan, buzdan kâseler içerisinde özenle servis edilen, hatta ikram şekli bile kanunnameyle tespit edilen şerbet kültürü, bir kitapla gün yüzüne çıkarıldı.
Etiketler : Osmanlı devri,buzdan kâseler,Nilgün Tatlı,Geçmişten Günümüze Şerbetler,
478054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/478054.aspx
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