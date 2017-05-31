Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Yemek danışmanı Nilgün Tatlı’nın kaleme aldığı ve İBB Kültür AŞ tarafından neşredilen “Geçmişten Günümüze Şerbetler” kitabı, unutulan şerbet tariflerini, şerbet yapımında kullanılan bitkilerin tarihçesini ve bu işin inceliklerini okuyucuya aktarıyor. Kitapta, Mevlâna’nın hastalara şifa verdiğini söylediği sirkencübin şerbetinden demirhindi şerbetine kadar 100 içecek yer alıyor. Osmanlıda en popüler şerbetlerin menekşe, gül, gelincik, gülhatmi ve demirhindi olduğu da eserde geçiyor.