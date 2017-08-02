Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’deki Truva Ören Yeri’nde yapılan kazılarda, Homeros’un İlyada Destanı’nda bahsettiği 10 yıl süren savaşın gizemini aydınlatacak buluntular ortaya çıkarıldı. 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmaları Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, 40 kişilik ekiple sürdürülüyor. Bu yaz bölgede çeşitli mimari eserleri tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Aslan “Homeros Truva’sı olarak adlandırılan ve Truva Savaşı’yla ilişkilendirilen dönem ile kalenin dışındaki alanda ne olduğu üzerine çalışıyoruz. Truva Savaşı dönemine ait çok önemli mimari buluntulara ulaştık. Kazı sahasının üst katmanlarında 3 insan iskeleti bulduk ve bunların normal bir şekilde ölmedikleri anlaşıldı. Buluntuları detaylandırmak için uğraşacağız” diye konuştu.