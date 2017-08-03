Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazı çalışmaları, Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün başkanlığında yürütülecek. Son olarak Prof. Dr. Ahmet Tırpan başkanlığında 2011 yılında yapılan kazının ardından çalışmalar durmuştu. Ancak ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen alanın yeniden gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için bu ay içinde ilk kazmanın vurulması planlanıyor.

Ay ve gecenin lideri Hekate adına yapılan en büyük tapınağın yer aldığı 3 bin yıllık alan, Osmanlı döneminde başkanı bir Türk olan ilk kazı yeri olarak dikkati çekiyor. İlk Türk müzecilerden Osman Hamdi Bey tarafından başlatılan kazılar, 2011 yılına kadar çeşitli aralıklarla devam ederken, bölgeden çıkan çok sayıda eser, temellerini yine Osman Hamdi Bey'in attığı İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

Siyasi merkezle, dini merkezin kazısı birlikte yapılacak

Ağustos ayı içerisinde başlayacak kazı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bilal Söğüt, Lagina'nın yaklaşık 11 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin dini merkezi olduğunu söyledi. Söğüt, Lagina'daki kazıların Stratonikeia'daki kazılarla birlikte yürütüleceğini dile getirdi.

Antik dönemin önemli isimlerinden Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının alanı daha da önemli kıldığını kaydeden Söğüt, "Hekate, Anadolulu bir lider ve kültü de farklıdır. Lagina'nın esas önemi de Hekate adına yapılan daha büyük bir alan yok. Hekate adına yapılan en büyük tapınak da burada." dedi.

İlk önce çizimlerle ayağa kalkacak

Söğüt, 6 yıl aradan sonra başlayacak olan kazıların yanı sıra Lagina'da konservasyon ve restorasyon çalışmalarının altyapısını oluşturacak olan çizimlerin yapılacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Lagina'da farklı alanlarda çalışmalar yürüteceğiz. Mesela bir ekibimiz sadece Hekate Tapınağı'nda çizim ve tapınağın ayağa kaldırılması için çalışma yürütecek. Onların haricinde de başka alanlarda kazı yapacağız. Tapınağın giriş kapısında çizimler olacak, blokların gruplandırılması çalışması olacak. Oradaki mimari elemanlara göre mimariyi önce çizimde ayağa kaldıracağız. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Bunun yanında kazılar da devam edecek."

Lagina'daki ilk kazının 1891-1892 yıllarında Osman Hamdi Bey başkanlığında yapıldığını anımsatan Söğüt, Osman Hamdi Bey'in ardından kardeşi Halil Ethem Bey, Prof. Dr. Yusuf Boysal ve Prof. Dr. Ahmet Tırpan'ın Lagina'daki kazıları yürüttüğünü kaydetti.