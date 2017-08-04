Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncu Halle Berry’i başrolüne yerleştiren “Anne” (Kidnap) bir kadının mücadelesine odaklanıyor. Luis Prieto’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Karla, parka götürdüğü oğlu Frankie’yi aniden kaybeder. Sonra da bir arabaya bindirilerek kaçırılışına şahit olur. Emniyet güçlerine haber verse de çocuğunu bir tek kendisinin kurtarabileceğini anlar. Hızlı bir takibe girişen kadın oğlu için hayatını ortaya koyar. Film, klişe bir hikâyeye sahip olsa da aksiyonuyla seyirciyi kendine çekebilir…